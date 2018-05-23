“Yerine Sevemem” şarkısıyla ünlenen ve Kurtlar Vadisi dizisinin müziklerini de yapan Gökhan Kırdar, burnundan kan gelince hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Kırdar bugün tarburcu oldu.

Hastane çıkışında Magazin D'ye konuşan Gökhan Kırdar, " Her şey yolunda. İyiyim" dedi.



GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?



Aydınlı olan Gökhan Kırdar, 2 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Babası Nevzat Bey İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu bir resim sanatçısı, annesi ise Müzeyyen Hanım Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydu. 3 kardeş olan Gökhan Kırdar'ın bir abisi bir de ablası vardır.