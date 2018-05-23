AA'nın haberine göre, Kırdar'ın son sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatçı, 19 Mayıs'ta akciğerleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Kavacık'taki bir hastanede ilk müdahale yapılmasının ardından Maltepe'deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen Gökhan Kırdar, yoğun bakımdan çıktı.

Doktorları, Kırdar'ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu, genel durumunun iyi olduğunu ve normal odaya alındığını, yarın taburcu edileceğini bildirdi.



Akciğerlerdeki kanamaya neden olabilecek sebeplerin araştırıldığı ve tetkiklerin sürdüğü bilgisini veren doktorlar, Gökhan Kırdar'ın akciğerinde küçük bronşektaziler görüldüğünü, sürecin takip edileceğini, 10 gün sonra kontrol yapılacağını aktardı. Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, "bronş genişlemesi" olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini anlattı.

Bu arada, sanatçı Gökhan Kırdar'ın 30 Mayıs'ta gerçekleştireceği sahne performansını iptal etmeyeceği, doktorlarının kontrolünde sahneye çıkacağı belirtildi.

GÖKHAN KIRDAR'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Ünlü sanatçının eşi yaptığı açıklamada Gökhan Kırdar'ın neden yoğun bakımda olduğunu ve rahatsızlığını açıkladı. Kırdar'ın eşi, "Akciğer kanamasıyla geldik. Yoğun bakıma alındı. Doktorlar kanamayı durdurdu. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Şuan çok iyi durumda, yarın taburcu olacak." dedi.

GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?

Aydınlı olan Gökhan Kırdar, 2 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Babası Nevzat bey İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu bir resim sanatçısı, annesi ise Müzeyyen Hanım Güzel Sanatlar Lisesi mezunu idi. 3 kardeş olan Gökhan Kırdar'ın bir abisi bir de ablası vardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini aldı ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı.