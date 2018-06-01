‘HASTALIKLARI İYİLEŞTİRİYORUZ’

Gökhan Kırdar, müzikte biofrekans dediği yöntemle hastalıkları iyileştirdiğini iddia etti. Önceki gün konserinde biofrekans performansı da sergileyen sanatçı, HT MAGAZİN’e konuştu.



Kırdar, “Müzik bedenimizin gıdası. Bir yıldır müzikle hastalıkları iyileştiriyoruz” deyip ekledi:

‘TAMAMLAYICI TIBBIN BİR DALI’

“Gün içinde organlarımız ve salgı bezlerimiz aldıkları kontrolsüz frekanslarla fonksiyon bozukluğu yaşıyor. 7 temel manyetik alanımız var. Bir yıldır çalışıyoruz. Her vücuda ve hastalığa uygun verdiğimiz frekanslarla onları iyileştiriyoruz. Tamamlayıcı tıbbın bir dalı bu.”



