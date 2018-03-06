Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, araç kullandığı sırada elindeki telefonuyla mesajlaşan Gökhan Özoğuz, kendisinin ve trafikteki sürücülerin canını riske attı.



Trafik kurallarını çiğneyen şarkıcı, patlayan flaşlar sonrası aracını telefonuna bakarak sürmeye devam etti.

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