O Ses Türkiye programının jüri üyeleri arasında yer alan Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz gece Etiler'de görüntülendi. Bir mekana girerken görüntülenen Özoğuz, soruları yanıtladı.

Yeni projelerini anlatan Gökhan Özoğuz, "Program yeni bitti. Yarışma yüzünden müzikten biraz uzak kaldım. O yüzden yeni bir program yapmayacağım, müziğe ağırlık vereceğim." dedi.

Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasında ilk olarak 2014 yılında jüri koltuğuna oturmuş ve ilk senesinde yarışmacısı Hasan Doğru ile birinciliğe ulaşmıştı. 2016 yılında yine Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Emre Sertkaya şampiyon olmuş ve Gökhan Özoğuz ikinci defa birinci olmuştu.

Son olarak da bu yıl Lütfi Özipek'in şampiyon olmasıyla Gökhan Özoğuz üçüncü kez birinci oldu.