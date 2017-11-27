Gökhan Özoğuz’dan 'Black Friday' tepkisi

Tüm dünyada yapılan alışveriş çılgınlığı 'Black Friday' sona erdi. Birçok alışveriş mağazasında ve internet sitesinde stokların boşaldığı bu alışveriş çılgınlığının yaşandığı güne sanatçı Gökhan Özoğuz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



'BUNLAR UFAK UFAK KÜLTÜR EROZYONU'

Özoğuz paylaşımında 'Böyle thanks giving (şükran günü), baby shower (bebek hediye partisi) kutlayıp black friday yapan arkadaşlar. Bayram, gelenek, özel gün başka şey. Bunlar ufak ufak kültür erozyonu.' dedi.

İşte Gökhan Özoğuz'un o paylaşımı:

— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 25, 2017

"ORTALIK KARIŞMIŞ YİNE"

Özoğuz, paylaşım yaptıktan daha sonra gelen tepkilere ise şu şekilde cevap verdi:

— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 26, 2017