Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gökhan Saki maçı izle!

Kick Boks Dünya Şampiyonu Gökhan Saki, UFC'deki ilk maçına bu gece çıkıyor. Brezilyalı Luis Henrique ile karşılaşacak olan Gökhan Saki'nin maçı büyük heyecanla bekleniyor. Peki Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta? Gökhan Saki maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
GÖKHAN SAKİ - LUİS HENRİQUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kick Boks'ta Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Gökhan Saki, UFC organizasyonundaki ilk maçına çıkıyor. Büyük merak ve heyecanla beklenen Gökhan Saki'nin maçı öncesinde dövüşseverler merakla "Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta? Gökhan Saki maçı hangi kanalda?" sorularının cevaplarını araştırıyor.
Dövüşseverlerin heyecanla beklediği Gökhan Saki ile Luis Henrique'nin maçı bu gece 05:00'de S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek. The Rebel (Asi) lakaplı Gökhan Saki, Frankenstein (Frankeştayn) lakaplı Luis Henrique ile ilk UFC maçında karşı karşıya gelecek.
GÖKHAN SAKİ KİMDİR?
Gökhan Saki, 8 Ekim 1983 tarihinde Hollanda'nın Schiedam şehrinde doğdu. Türkiye ve Hollanda vatandaşı olan Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı ve 2008'de Tokya'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix şampiyonasında yarı finale kadar yükselmeyi başardı.
Kariyerinde Hollanda'da yetişen ve kendini ağırlıklı olarak Kick-Boks'ta geliştiren Gökhan Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Son olarak Türkiye'yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiş ve oldukça iyi olan performansıyla da turnuvayı takip edenlerin takdirini kazanmıştır.
Sahip Olduğu Ünvanlar
- 2014 Glory World Series Dünya I.si
- 2013 Glory World Series Dünya I.si
- 2012 Glory World Series Dünya III.sü
- 2011 Glory World Series Dünya Şampiyonu
- 2010 K-1 World Gp Dünya III.sü
- 2008 K-1 World Gp Dünya III.sü
- 2008 K-1 World GP 2008 Hawaii Şampiyonu
- 2008 WFCA Super Ağırsiklet Dünya Şampiyonu
- 2006 K-1 World GP 2006 Amsterdam finalisti
- 2006 K-1 Türkiye GB 2006 Şampiyonu
- 2003 Dünya Muay Thai Şampiyonu
- 2002 Avrupa Muay Thai Şampiyonu
- 2001 Hollanda Muay Thai Şampiyonu
- Gökhan Saki
- Gökhan Saki maçı hangi kanalda
- Gökhan Saki maçı saat kaçta
- Gökhan Saki - Luis Henrique
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.