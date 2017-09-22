Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gökhan Saki maçı izle!

Kick Boks Dünya Şampiyonu Gökhan Saki, UFC'deki ilk maçına bu gece çıkıyor. Brezilyalı Luis Henrique ile karşılaşacak olan Gökhan Saki'nin maçı büyük heyecanla bekleniyor. Peki Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta? Gökhan Saki maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GÖKHAN SAKİ - LUİS HENRİQUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kick Boks'ta Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Gökhan Saki, UFC organizasyonundaki ilk maçına çıkıyor. Büyük merak ve heyecanla beklenen Gökhan Saki'nin maçı öncesinde dövüşseverler merakla "Gökhan Saki - Luis Henrique maçı saat kaçta? Gökhan Saki maçı hangi kanalda?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Dövüşseverlerin heyecanla beklediği Gökhan Saki ile Luis Henrique'nin maçı bu gece 05:00'de S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek. The Rebel (Asi) lakaplı Gökhan Saki, Frankenstein (Frankeştayn) lakaplı Luis Henrique ile ilk UFC maçında karşı karşıya gelecek.

GÖKHAN SAKİ KİMDİR?

Gökhan Saki, 8 Ekim 1983 tarihinde Hollanda'nın Schiedam şehrinde doğdu. Türkiye ve Hollanda vatandaşı olan Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı ve 2008'de Tokya'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix şampiyonasında yarı finale kadar yükselmeyi başardı.

Kariyerinde Hollanda'da yetişen ve kendini ağırlıklı olarak Kick-Boks'ta geliştiren Gökhan Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Son olarak Türkiye'yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiş ve oldukça iyi olan performansıyla da turnuvayı takip edenlerin takdirini kazanmıştır.

Sahip Olduğu Ünvanlar

2014 Glory World Series Dünya I.si

2013 Glory World Series Dünya I.si

2012 Glory World Series Dünya III.sü

2011 Glory World Series Dünya Şampiyonu

2010 K-1 World Gp Dünya III.sü

2008 K-1 World Gp Dünya III.sü

2008 K-1 World GP 2008 Hawaii Şampiyonu

2008 WFCA Super Ağırsiklet Dünya Şampiyonu

2006 K-1 World GP 2006 Amsterdam finalisti

2006 K-1 Türkiye GB 2006 Şampiyonu

2003 Dünya Muay Thai Şampiyonu

2002 Avrupa Muay Thai Şampiyonu

2001 Hollanda Muay Thai Şampiyonu

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