HT Magazin'de yer alan habere göre, Gökhan Tepe, konser sonrası gazetecilerle sohbet eden Tepe, “Bir seneyi daha çok çalışmaya konsantre olarak geçirdim. Albümü de bitirdik, artık çocuk istiyoruz” dedi.





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