Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde akşam yemeği yiyen Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti, daha sonra kısa bir alışveriş turuna çıktı. Yakın arkadaşı için küçük bir hediye aldığını belirten Tepe, yaklaşık iki saat kaldıkları alışveriş merkezinden ayrıldı.

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