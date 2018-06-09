HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçu, yeni albümünün kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söylerken, eşi “Bu yaz tatili hak ettik. Çocuk istiyoruz. İnşallah ailemiz genişler” diye konuştu.

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