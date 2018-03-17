Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova ile yaptığı final provası niteliğindeki mücadelede rakibinin sertliğine aynı karşılığı verememenin kurbanı oldu.

Ribaundda (29-19), asistte (21-18), blokta (4-1), serbest atış yüzdesinde (% 77), 2 sayılık atışlardaki isabette (% 75) önde olduğunuz bir maç sonunda rakibin kim olduğu o kadar da önemli değil; kazanan hanede sizin adınız yazıyordur büyük ihtimalle!..

Ama dün, yaptığınız en küçük hatayı dahi değerlendirme becerisine sahip, en ufak yanlışınıza cezayı kesebilen CSKA Moskova gibi üst düzey bir rakibe kaybetti Fenerbahçe Doğuş...

O kadar doğrunun arasında Kanarya’nın canını yakan en önemli detay, top çalma-top kaybı istatistikleri arasındaki uçurumdu... Sarı-Lacivertliler, bu hanede 3-18’le -15’le seyrederken, CSKA ile 8-8’le sertlik düzeyi böylesine yüksek bir maçta ‘mükemmel’ denebilecek bir çizgi tutturdu. Bu -15 top kaybının çoğunda da topu adeta rakiplerine ‘elden verdi’ Fenerbahçeli oyuncular... Ve bunların çoğunda da Kısacası CSKA Moskova, dün ‘nizami sertlik’ konusunda, aslında bu konuda eksper olan Fenerbahçe Doğuş’a karşı bir değil, birkaç adım öndeydi... Maçın sonucunu belirleyen faktör de, De Colo’nun süre biterken gelen basketinden öte bu detayda gizliydi zaten...

Fenerbahçe Doğuş, kazansaydı hem prestij hem de normal sezonu 1. sırada bitirme adına önemli bir kazanım elde edecekti; olmadı. Kaybetti diye de dünyanın sonu gelmedi elbet... İlk dört içindeki yeri garanti gibi... Ancak ders çıkarılması gereken hataların varlığı da ortada...

DIXON-AHMET YOK

Gözler Bobby Dixon’ı aradı. Ancak Obradovic, sakatlıktan döndükten sonra çok da şans vermediği tecrübeli yıldıza bu kez nedense ‘hiç’ şans vermedi. Thompson’ın standartları tuttaramadığı gecede uzun pozisyonunda son dönemde parlayan Ahmet Düverioğlu da tıpkı Dixon gibi mücadeleyi kenardan izledi.