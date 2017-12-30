HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü şarkıcının, 5 milyon 200 bin kişinin canlı olmak üzere toplamda 7 milyon 400 bin kişinin izlediği online konseri, Türkiye’de bugüne dek verilen bireysel konserlerin içinde diğer dijital konserleri geride bırakarak en çok izlenen konser oldu.



Türkmen, önümüzdeki aylarda yeni projeleriyle hayranlarının karşısında olacak.

Gökhan Türkmen