HT Magazin'de yer alan habere göre, Damla Yolaç’ın yönetmenliğini üstlendiği, Yalova Tersanesi’nde yapılan çekimler iki gün sürdü.



Ünlü şarkıcı, “Klip çekmeden önce gemideki tüm mürettebatın neler yaşadıklarını ve nasıl zorluklar içerisinde çalıştıklarının hikâyelerini dinledim” dedi.

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