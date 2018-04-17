GÖKOVA KOYLARI (Bodrum-Gökova Körfezi-Bodrum)

Füsun Saka, HT Cumartesi'de mavi tur rotaları olan Gökova koyları, Hisarönü Körfezi ve Göcek'i kaleme aldı. Bodrum çıkışlı bu turda, yeşilin ve mavinin tüm tonlarını görüyorsunuz. İlk durak, Mersincik Koyu. Sonra sıra Bodrum’un meşhur çökertme kebabına adını veren Çökertme’de. Burası sakin, sessiz bir koy. Kıyıda gözleme yapan küçük bir yer var, mutlaka deneyin. Teknenin aşçısından da mutlaka çökertme kebabı pişirmesini isteyin. Sedir Adası’nda, akvaryum gibi denizde yüzmek çok büyük keyif. İngiliz Limanı’nda gecelerken, yakamozların nasıl olup da bu kadar çok şarkıya konu olduğunu anlıyorsunuz. Liman yüksek kayalıklarla çevrili ve deniz burada çok derin. Kimi yerde 300 metreye varan bu derinlikte, ışık kesinlikle yansımadığı için yakamozlar muhteşem görünüyor. Karacasöğüt’ten Akyaka’ya ulaştığınızda ise Gökova’nın harika yeşilinde rüzgarın, yelkenin, teknenin ardına takılıp yüzmek unutamayacağınız tatil anılarından biri oluyor.

GÖCEK (Marmaris-Göcek-Marmaris)

Bu rotada Türkiye’nin en güzel sahillerinden birine gidiyorsunuz; Caretta Caretta’ları ile ünlü İztuzu’nda sabahlıyorsunuz. Dalyan’ın plajları, çamur banyoları da tura dahil edilebilir ama bence teknede olmak hepsinden güzel. Bedri Rahmi Koyu’ndan sonra gidilen Hamam Koyu’nda yüzerken sudan hiç çıkmak istemiyorsunuz. Yaklaşık 15 metre derinliği olan denizin turkuaz mavisinde balıklarla birlikte yüzüyorsunuz.

HİSARÖNÜ KÖRFEZİ (Marmaris-Hisarönü-Bodrum)

Mavi yolculuğa Marmaris’ten başlayan teknelerin ilk durağı Kadırga Koyu. Geceyi de burada geçiriyorsunuz. Gökyüzü maviden laciverte dönerken denize girmenin keyfini yaşıyorsunuz burada. O sessizlikte, kulaç atarken çıkardığınız sesi duyuyorsunuz bir tek. Burası, derin maviyle ilk tanışacağınız koy. Sonrasında birbirinden güzel pek çok koyda sabahlayacak, geceyi karşılayacaksınız. Altı günlük bu mavi yolculukta rotanızda Arap Adası, Serçe Limanı, Bozukkale, Kameriye Adası, Selimiye, Söğüt, Bozburun, Datça ve Knidos’u göreceksiniz. Kameriye Adası, güneş saati ve yıkılmış kilisesiyle keşfetmeye değer bir yer. Ege’nin en güzel mavi yolculuk rotalarından biri bu, çünkü Selimiye ve Bozburun da gezinin içinde. Datça’ya doğru ise rüzgar gücünü giderek artırdığı için, yelken çok keyifli oluyor.

TEKNEDE İLK GÜN

Küçük bir valizle, denize açılacağınız teknenin önündesiniz. Tekne personeli sizi güler yüzle karşılıyor. Karayla ilişkinizi tamamen keserken, içinizin mutlulukla dolduğunu hissediyorsunuz. Tekneye biner binmez, sepete ayakkabılarınızı koyuyor ve onları unutuyorsunuz, çünkü yolculuk bitene kadar bir daha ihtiyacınız olmayacak. Tekne limandan ayrılırken, siz ‘hoş geldiniz kokteyli’ni yudumluyorsunuz. Sonra kamaranıza yerleşip, kaptanın seçtiği ilk koyda demirlemeyi bekliyorsunuz sabırsızlıkla. Burası derin maviyle ilk tanışacağınız koy. Sonrasında birbirinden güzel koylarda sabahlayacak, geceyi karşılayacaksınız. Dönüş hiç kolay olmayacak; bir başka yolculuğun hayalini kurarak ineceksiniz tekneden...

KAMARALAR

Teknede kaldığınız kamaralar çok lüks bir otel odası konforunda değil. Yani öncelikle geniş değil ama banyosu ve tuvaleti mutlaka içinde bulunuyor. Temiz çarşaflar ve havular da var. Ayrıca klima da bulunuyor.

ANTALYA TATİLİNDE GEZİLECEK TARİHİ YERLER HANGİLERİ?

TAZE YEMEKLER

Teknede bir hafta boyunca nefis yiyecekler tadıyorsunuz. Zengin sabah kahvaltısında her şey çok taze. Öğlen ve akşam yemeklerinde daha çok balık ve deniz ürünleri sunuluyor. Ama grubun isteğine göre menü oluşturmak da mümkün.

TAKI ALABİLİRSİNİZ

Mavi tur teknelerinin uğradığı limanlarda küçük birkaç dükkan bulunuyor. Buralardan hediyelik eşya alabilirsiniz. Yöresel kumaşlardan yazlık giysiler, yemeniler ve gümüş takılar bulabilirsiniz. Mesela Bozburun’daki küçük dükkanlara mutlaka göz atın.

GÖRMEK İÇİN 5 NEDEN

1. Kalabalık tatil merkezlerinden uzakta, yeşilin ve mavinin ortasında huzur bulmak için ideal bir tatil mavi yolculuk.

2. Sabah daha kahvaltı bile yapmadan, yataktan kalkıp denize dalmak çok keyifli. Günü mavinin içinde karşılayacaksınız.

3. Yedi gün, 24 saati teknede geçirmek zor gelebilir. Ama kendinizi, ilişkinizi daha iyi tanımak için fırsat.

4. Şehirden çıkınca her yer dinlendirici gelebilir, ama her gün farklı bir koyda uyanmak çok başka bir duygu.

5. Mavi yolculuk, denizin tam ortasında istediğiniz her noktada su sporu yapma imkanı sunuyor.