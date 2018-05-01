HT Magazin'den yer alan habere göre, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Göksel, ‘Sadece Göksel’ isimli akustik konser serisinin ilkini önceki gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdi.



Ünlü şarkıcı, kendi şarkılarından oluşan repertuvarını yaylı ve akustik enstrümanlardan oluşan müzikler eşliğinde söyledi. Konser esnasında “Alkışlarınız içimde çiçekler açtırıyor” diyen Göksel, ‘Aşkın Yalanmış’ adlı parçasını seslendirdikten sonra ise “Aşk zaten uymak, kendini kandırmak değil mi? Ama aşk her haliyle çok da güzel değil mi?” sözleriyle zaman zaman duygusal açıklamalar yaptı.

Bu Konu İle İlgili Haberler