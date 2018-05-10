A Spor'a katılan Göksel Gümüşdağ, "Cezaların haberini biraz evvel aldım ve habere istinaden arkadaşlarım çalışıyor. Bilgi sahibi olduğum birkaç konu var. Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareket kabul edilebilir değil, başkan olarak doğru bulmuyorum. Ceza açıklandıktan sonra Arda'ya kulüp olarak bir ceza da ben keseceğim. Baktığınızda Arda Turan'a verilen cezayı değerlendirdiğimizde kurullardan farklı kişilere göre farklı kararlar çıktığını, kamuoyunda kurulların zor duruma düştüğünü görüyoruz. Bu kararın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini de ifade ediyorum. Tahkim Kurulu'na da başvuracağız ve acemice verilen bu cezaya itiraz edeceğiz. Emsal kararlarda Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı. 8 veya 9 maç ceza aldı. Mossoro iki sarı karttan kırmızı kart gördü. 1 maç ceza alması gerekirsen 5 maç ceza alıyor. Mossoro, Türkçe bilmiyor zaten küfür edemez. Raporda yok. Türk futbolunda enteresan işler oluyor. Şaşkınlıkla izliyorum." ifadelerini kullandı.

"ARDA'YA 6 İLA 8 MAÇ ARASI CEZA VERİLMELİYDİ"

Arda Turan'ın hareketlerinin kulüpleri arasında asla kabul edemeyeceklerini vurgulayan Gümüşdağ, "Arda'ya 6 ila 8 maç arasında ceza verilmeliydi. Rize'de stat dışında bir olay olmasına rağmen, nasıl müdahale ettiğimi biliyorsunuz. Hakemi itme hakkınız yok ama sadece Arda Turan olduğu için 16 maç ceza olmaz. Böyle olursa birçok oyuncuyu futboldan soğuturuz, yöneticileri de futboldan soğuturuz." yorumunu yaptı.

"SİZİ ÖLDÜRMEK LAZIM" İFADELERİNİ DE DEĞERLENDİRDİ!

Arda Turan'ın hakemlere yönelik söylediği iddia edilen "Sizi öldürmek lazım" ifadelerini de değerlendiren Gümüşdağ, "Arda Turan'ın hakemlere 'Sizi öldürmek lazım.' ifadesini kullanmış olabilir. Hakem raporunu tam okumadım ama bu ifade olmuş olabilir. Küfür de ayını şey, 'Sizi öldürmek lazım' demek de aynı şey, kabul edilemez. İkisinin cezası da 6-8 maçtır." ifadelerini kullandı.