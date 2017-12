İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir'in 3 yıldır üzerine koyarak yol aldığını anlatan Gümüşdağ, "Belki ligi ikinci, üçüncü bitirsek futbol camiası tarafından başarılı bulunabiliriz ama ben şampiyon olamazsak 'Başarılıyız.' diyemem. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz diyebilirim." ifadesini kullandı.

Şampiyonluk yarışında bu sezon fazla takımın olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Gümüşdağ, "Biz istikrarlı şekilde büyüyen bir takımız. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bizi zorlayacak takımlar belli, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Bence 3-4 takım arasında son ana kadar bir yarış olacak."

"GALATASARAY'IN TERİM TERCİHİ DOĞRU"

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirmesinin doğru bir tercih olduğunu dile getirdi.

Terim'in çok başarılı bir teknik adam olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Fatih hoca yakın dostumdur. Galatasaray'da da önemli ilklere, başarılara imza attı. Galatasaray'ın Fatih Terim tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir futbol adamı olarak yerli teknik direktörden yana olduğunu belirten Gümüşdağ, "Türkiye Futbol Federasyonunda ikinci başkanlık görevi yaptığımda da o dönem milli takımda Hiddink vardı. Abdullah Avcı'nın gelmesi konusunda oy kullanmıştım. Yerli teknik adamı destekleyen ve çalışmayı tercih eden biriyim. Başarılı olan yabancı hocalar da var. Takımlarımız yabancı hocaları da denedi ama sonra yeniden yerliye döndüler." şeklinde görüşlerini aktardı.

GALATASARAY BAŞKANLIĞI KONUSU



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü varken hiçbir kulübün başkanlığını yapmayacağını vurgulayan Gümüşdağ, "Lider takımın başkanıyım, burada hedeflerimiz ve vizyonumuz var. Galatasaray Kulübü Başkanı, çok sevdiğim, çok kıymetli bulduğum ve değerli bir dostumdur. Dursun Özbek'in mali disiplin noktasında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle izliyorum. Galatasaray başkanlığıyla ilgili bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Teknik konuda hocamızla toplantı gerçekleştirip rapor alacağız. İhtiyaç varsa gerekli transferi yaparız ama hocamızla bundan önce yaptığımız toplantıya göre transfer olasılığımızın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Belli bir iki yere olabilir düşüncesi var ama netleşmiş bir şey yok. Rapordan sonra değerlendirme yapacağız. İnşallah ihtiyaç olursa yapacağımız transferin doğru noktada iyi bir transfer olacağını söyleyebilirim."

"ARDA TURAN'IN HUZURA İHTİYACI VAR"

Göksel Gümüşdağ, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın huzura ihtiyacı olduğunu savundu.

Kamuoyunda adı sık sık transferde Türk takımlarıyla anılan Arda Turan'ı çok samimi bulduğunu dile getiren Gümüşdağ, "Arda Turan, Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan bir oyuncu. Özellikle Rüştü Reçber, Arda Turan gibi oyuncuların Barcelona'da forma giymesi Türkiye için onur verici. Avrupa'da önemli elçilik yaptıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Futbolcuların zaman zaman mental ve fiziksel düşüşler yaşamalarının normal olduğunu ifade eden Gümüşdağ, şunları aktardı:

"Arda Turan isminin lider takım Medipol Başakşehir ile anılıyor olması normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok. Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister. Arda, pırıl pırıl bir çocuk ama mental olarak çok yorulduğunu görüyorum. Arda'nın huzura ihtiyacı var. Arda'nın üzerine gereğinden fazla gidildi. Mental olarak onun huzuru bulacağı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Barcelona'dan sonra keşke yurt dışında biraz daha kalabilse ama orası olmayacaksa Türkiye'de huzur bulacağı bir yerde olması lazım. Nerede huzuru bulacağına karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."

Uluslararası şirketlerin ortaklıklarını örnek gösteren Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübünü satmak gibi bir düşüncemiz yok. Uluslararası şirketler nasıl ortaklık, evlilik yapıyorsa biz de böyle bir yapı bulursak bu ortaklığa açık olduğumuzu söylüyoruz. Kulübümüzün ekonomisini daha da büyütmek için böyle bir şey olabilir. Inter, Milan, Aston Villa gibi örnekler var. Çok kulüp var böyle. Türkiye'de bir model oluruz, bunun öncülüğünü yaparız düşüncemiz var. Mart ayında Çin'de Şanghay'da bir sunumumuz olacak. Başakşehir'in daha da büyümesi için neden olmasın? Tamamının satılması söz konusu değil."

Başakşehir'in 500 bin nüfusa ulaşan bir ilçe olduğunu anlatan Gümüşdağ, "Burası kent nüfusuna sahip. En kötü maçımızı 3-4 bin kişiye oynuyoruz. Büyük maçlarda stadımız doldu. Başakşehir'in kendi taraftar grubu oluştu. Başakşehir'i daha önemli vizyonlara yürütmek için projeler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ARTIK TAMAMEN ŞİRKETLEŞMELİYİZ"

Göksel Gümüşdağ, kulüplerin derneklikten çıkarak şirketleşmesi gerektiğini savundu.

Şirketleşmenin önemine vurgu yapan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Kulüplerdeki yapılar dernekler üzerine. Çok farklı sıkıntılar oluşuyor burada. Stadı kiraladık, 'AŞ olamaz, stadı kiralamak için dernek olmalısın.' diyorlar. Tamamen artık şirketleşmeye gitmeliyiz. Şirketleşmede, borçlandırmadan sorumlu oluyorsunuz. Dernekte böyle bir şey yok. Kulüpler Yasası çıkmalı. Geçmişte de Bakanımıza söyledik ama yetişmedi. Yeni bir revizyona ihtiyaç var. Şirketleşmenin önünü açmamız lazım. Dernekler statüsünde yönetildiğinde, 100 milyonlarca lira borca tabi olup kaybolan kulüpler var, Sakaryaspor, Kocaelispor gibi. Kötü bir sistem var."

ERÖĞÜT: "ÖZEL DAVET ALDIK"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü İdari Direktörü Mustafa Eröğüt, Çin'den özel davet aldıklarını dile getirdi.

Futbolda yabancı yatırımın sürekli arttığını anlatan Eröğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'de 2016'dan sonra bir yatırım var. Önce kendi ülkelerinde yatırım yapıyorlardı. Çin hükümetinin vergilendirmesinden sonra futbolu seven yatırımcılar, yurt dışına yöneldi. Bizimle de iletişime geçtiler. Mart ayında Şanghay'da yatırımcılarla bir araya gelmek için bize özel bir davette bulundular."

Stadın yanında 12 saha daha yapabilecek imkana sahip olduklarını ve yakında bir lisenin bulunduğunu vurgulayan Eröğüt, "Gerçekten bizim önem verdiğimiz bir proje. Türkiye, altyapı yatırımlarında Avrupa'da son sıralarda. Sürdürebilir başarılar, altyapıdaki yatırımlara çıkıyor. Başkanımızın, 'Eğitimcilerin eğitimi.' projesi var. Tesis önemli ama eğitim olmazsa doğru oyuncular yetiştiremezsiniz. Başka kulüplere de model olursak bu bizi sevindirir." şeklinde konuştu.

Eröğüt, kulüp olarak bir model oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelen herkes çok memnun kalıyor. Adebayor bizim için riskli bir transferdi. Altı aydır oynamıyordu. Eski Adebayor değil, artık olgunlaştı ve futbola kendini daha fazla verebiliyor. Buradaki aile yapısı, verilen destek... Yabancı oyuncuların buraya uyum sağlaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yurt dışında her kulübü takip ediyoruz ama biz kendi modelimizi oluşturmaya çalışıyoruz."