Göksel Gümüşdağ'dan İBB Başkanlığı seçimi hakkında açıklama

Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için isminin zikredilmesini değerlendiren Gümüşdağ, "Başkanvekilliği görevini 13 buçuk yıldır ifa ediyorum. Perşembe günü de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni İBB başkanını seçeceğiz. O gün o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız" dedi.

"İstanbul kenti hizmete ara veremez" diyen Gümüşdağ, "Yeni belediye başkanıyla İstanbula hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Göksel Gümüşdağ

İBB Başkanlığı seçimi

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