Göksel şaşırdı: Beni mi beklediniz?

Cadde’nin haberine göre, bir restoranda bir kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyen Göksel, mekan çıkışında gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.



Göksel, "Burayı nereden buldunuz? Gerçekten beni mi beklediniz?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



GÖKSEL