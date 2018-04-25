HT Magazin'de yer alan habere göre, pop müziğin sevilen sesi Göksel, Türkçe eserleri kendine has tarzıyla harmanlayarak kendi kitlesini yaratan Hey! Douglas’la birlikte ortak bir çalışmaya imza attı.



İkili sözlerini birlikte kaleme alıp müziğini birlikte yaptıkları ‘Duruyor Dünya’ adlı şarkıyı, dijital mecralarda müzikseverlerle buluşturdu.



Öte yandan, 2 sanatçı ortak teklilerini geçtiğimiz hafta bir sahnede de seslendirdi.

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