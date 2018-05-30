Türkiye’nin sahip olacağı en gelişmiş istihbarat uydusu ‘Göktürk-3’ için geri sayım başladı. Gelecek yıl uzaya fırlatılacak olan, proje sözleşmesi 2013’te imzalanan Göktürk-3 uydusunun üretimi, TAI’nin ana yükleniciliğinde, TÜBİ- TAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve ASELSAN’ın da alt yükleniciliğinde gerçekleştiriliyor.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Göktürk-3, önceki uydulardan çok daha yüksek yerli üretim payına sahip olacak. Önceki uydulara kıyasla çok daha yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilecek. Göktürk-2 ile en küçük 2.5 metre, Göktürk-1 ile yarım metre büyüklüğe kadar net görüntü elde edilebilirken, Göktürk-3 uydusuyla bir teröristin uzaydan vesikalık fotoğrafının çekilmesi mümkün olacak.