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DOĞUNUN ÇUKUROVASI: IĞDIR

Türkiye'nin en doğusunda, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırındaki Iğdır, sahip olduğu iklim şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak biliniyor. Denizden yüksekliği 800 metre ve etrafı yüksek dağlarla çevrili Iğdır'da, doğa yürüyüşünden buzul tırmanışına, neredeyse tüm doğa sporlarını yapmak için uygun alanlar bulunuyor.