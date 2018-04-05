ABD Chicago’da yaşayan doğa fotoğrafçısı Reuben Wu, son projesi “Lux Noctis” için drone’ları ışık kaynağı olarak kullanarak adeta harikalar yarattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre üzerinde ışık kaynağı bulunan drone’lar havada tam bir daire çizerken, Wu uzun pozlama tekniğiyle fotoğraflar çekti.

Böylece dağların zirvesinde haleler oluştu. Fotoğrafçı, “Hem 19. yüzyılın romantik tablolarına hem de bilim kurgu estetiğine dokunmak istedim” ifadesini kullandı.

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