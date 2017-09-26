Gol varsa şampiyonluk da var

Aykut Kocaman, gol atan bir Fenerbahçe yaratmak istiyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu rakamı daha da yükseltmek isteyen deneyimli hocanın hedefi en az 85 golle şampiyon olmak Hazırlık kampında yaşadığı gol sıkıntısını Süper Lig’in başlamasıyla atlatan Fenerbahçe, 6 maçta 14 gole ulaşırken, teknik direktör Aykut Kocaman takımın ilerleyen haftalarda daha skorer bir kimliğe bürüneceğini düşünüyor... 2010-2011’de 84 gol atarak maç başına 2.47 ortalama yakalayan Kocaman’ın F.Bahçe’si 2000li yıllarda elde edilen şampiyonluklardaki en yüksek gol ortalamasını yakalamıştı. Bu rakamı daha da yükseltmek isteyen deneyimli hoca, kendi rekorunu geçip en az 85 golle şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

GOL YÜKÜ DAĞILIYOR

Kocaman, bu başarıya ulaşmadaki en temel konulardan birinin takımda gol yükünün birçok oyuncu tarafından paylaşılması olduğunu düşünüyor. Bu yüzden şu anki mevcut durumdan oldukça memnun... Oynanan 10 resmi maçta şimdiden 7 farklı oyuncu gol atarken, henüz Soldado, Fernandao gibi diğer forvetlerin siftah yapmadan bu sayılara ula- şılması da dikkat çekiyor. F.Bahçe’de şu ana kadar Neustadter, Skrtel, Dirar, Giuliano, Alper ve Janssen ikişer gol atarken Valbuena 3 golle en skorer isim oldu. Ozan Tufan da attığı bir golle takımına katkı sağladı.

GEÇEN YILDAN FARKLI

Geçtiğimiz yıl orta saha ve defans oyuncularının tamamı Fenerbahçe’nin oynadığı 57 resmi maçta sadece 48 gol atabilirken bu da maç başına 0.84 ortalamaya denk geldi. Bu yıl ise oynanan 10 resmi maçta 14 gol atan orta saha ve defans oyuncuları maç başı 1.4 gol ortalamayla takıma büyük katkı sağladı. Kocaman Janssen’in yanı sıra diğer forvetlerinin de skor üretmeye baş- lamasıyla hedeflediği 2.5 gol ortalamasına ulaşmayı planlıyor.

ŞAMPİYON OLUNAN SEZONLARIN GOL ORTALAMASI

2013-2014: 2.11

2010-2011: 2.47

2006-2007: 1.91

2004-2005: 2.26

2003-2004: 2.41

2000-2001: 2.41

ORTADA ŞENLİK VAR!

Derbiyi kazanarak “Zirve yarışında ben de varım” diyen SarıLacivertliler’de orta sahanın yükselen performansı dikkat çekiyor... Mehmet Ekici, Ozan Tufan ve Josef de Souza üçlüsü, yüzleri güldürüyor.

MEHMET EKİCİ: Beşiktaş maçıyla adeta yeniden doğdu. Geçen sezon 6 ay futboldan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu, 9 ay sonra ilk kez 11’de sahaya adım atarken, sergilediği futbolla alkışları topladı. Defanstan hücuma geçişte bir köprü görevi gören ve taşıdığı toplarla takımı atağa çıkaran milli yıldızın, herhangi bir sakatlık problemi yaşamazsa Aykut Kocaman’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor.

OZAN TUFAN: Alınan başarısız sonuçların ardından en sert eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, her geçen hafta daha da iyi bir görüntü çiziyor. Özel antrenör tutan ve idmanların yanı sıra ekstra çalışmalar yapan genç futbolcu verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Ceza alanı içinde daha fazla gözükmeye başlayan ve Beşiktaş derbisinde kaçırdığı 2 golle bu anlamdaki çabasını kanıtlayan Ozan, Kocaman’ın da güvenini kazandı. Tufan, Ekici’yle olan uyumuyla da gelecek için umut verdi.

JOSEF DE SOUZA: Derbinin gizli kahramanlarından biri olan Sambacı, defansif anlamda sorumluluğu tek başına üstlendiği maçlarda adeta parlıyor. Siyah-Beyazlılar’a karşı sayısız top kapan Brezilyalı, oyunu çift yönlü oynayarak hem savunma hem de hücuma destek verip Kanarya’nın ileri uçta çoğalmasını sağladı. Josef, Ozan ve Ekici’nin bu oyunu, hem taraftarı hem de teknik heyeti umutlandırdı.

fenerbahçe

aykut kocaman

gol