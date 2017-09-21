Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından kadınları aşağılayan bir paylaşımda bulundu.

2013 yılından bu yana Gölcük müftülüğü görevini sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabında, "Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…” diye yazdı. Müftü Yazıcı, bu münasebetsiz paylaşımını kısa süre sonra sildi, ancak başı açık kadınları ima eden sözlere sosyal medyada tepki büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları mesajlarında daha önce gündeme gelen "Kabuğu soyulmuş domates" benzetmesini de hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

Müftünün mesajı, iki hafta önce gündeme gelen 'kabuğu soyulmuş domates' tartışmasını da hatırlattı.

Gölcük Müftüsü

Mehmet Yazıcı