Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

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İHA'nın haberin göre doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, karın tadını çıkarmak isteyen tatilciler özellikle şehir dışından gelerek doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.