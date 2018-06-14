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Bolu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu yaklaşık 200 göl ve göletinin olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz 200 göl ve göletten bahsediyoruz. Dolayısıyla Bolu özel bir coğrafya. Dört mevsimin doyasıya yaşandığı dünyada tek yer Bolu." diye konuştu.