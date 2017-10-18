Ödül töreninde kırmızı halı şıklığı

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Moda dünyasının ünlü simaları önceki akşam New York’ta düzenlenen Golden Heart Ödülleri’nde buluştu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre HIV/ AIDS hastalığına karşı bağış toplanan geceye Victoria’s Secret melekleri Jasmine Tookes, Jourdan Dunn ve Lais Ribeiro damga vurdu. Güzellikleriyle kırmızı halıda büyük ilgi gören modellerin yanı sıra Gwyneth Paltrow, Anna Wintour, Kate Hudson ve Michael Kors gibi ünlüler de gecede boy gösterdi. İşte Golden Heart Ödülleri kırmızı halısından görüntüler...

Jessica Hart