Golden State Warriors, Orlando Magic'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors deplasmanda Orlando Magic'i 133-112 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 21 sayı farkla yendiği maçta Klay Thompson 27 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, Stephen Curry de 23 sayı, 6 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla takımını sırtladı.
Ev sahibi ekipte Aaron Gordon'un 29 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve Evan Fournier'ın 22 sayı, 1 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
ZORLU MAÇIN GALİBİ TORONTO
Sahasında Indiana Pacers'ı 120-115 yenen Toronto Raptors, üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte, DeMar DeRozan 26, Jakob Poettl 18, Serge Ibaka 15 sayıyla öne çıktı.
Indiana Pacers'ta Victor Oladipo'nun 36 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Golden State Warriors: 112-133
Washington Wizards-Detroit Pistons: 109-91
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 120-115
Chicago Bulls-Sacramento Kings: 106-107
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 79-95
Miami Heat-Charlotte Hornets: 105-100
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 111-107
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 114-108
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