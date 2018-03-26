Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup etti.
Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin mimarları oldu.
Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.
PACERS PLAY-OFF'LARI GARANTİLEDİ
Ağırladığı Miami Heat'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers; Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers'tan sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.
Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic taşıdı.
Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
CAVALIERS'TAN ARKA ARKAYA 5. GALİBİYET
Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 121-114 yenerek peş peşe 5. maçını kazandı.
Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Kevin Love da 20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.
Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 114-121
Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 106-103
Indiana Pacers-Miami Heat: 113-107 (uzatmada)
Sacramento Kings-Boston Celtics: 93-104
Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 106-117
Washington Wizards-New York Knicks: 97-101
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-108
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 118-99
Golden State Warriors-Utah Jazz: 91-110
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