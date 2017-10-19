Goldman Sachs bitcoin hakkında uyarılarda bulundu

Goldman Sachs, yayınladığı araştırma notunda Bitcoin'in 'yeni bir altın' olmadığına dikkat çekerek, "Değerli metallerin kullanımı tarihsel bir hata sonucunda gerçekleşmedi. Bilinen elementler arasında halen uzun vadeli en değerli tasarruf aracı değerli metallerdir" ifadesi kullanıldı.

Bitcoin hem sınırlı arzı hem de son zamanlardaki yükselişi nedeniyle piyasalarda 'dijital altın' olarak adlandırılıyor. Sene başından bu yana Bitcoin'de yaşanan yükseliş yüzde 400 olurken, altındaki yükseliş ise yüzde 10'da kaldı.

Öte yandan Goldman, altının satın alma gücünün daha yüksek olduğuna ve fiyat dalgalanmalarının daha düşük olduğunu belirtti. 2017 yılında Bitcoin'in volatilitesi altına göre 7 kat daha fazla oldu.

Dünya çapında halen 1000'e yakın kripto para birimi bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı ise 5700 dolar seviyesinde.

JP MORGAN CEO'SU DA ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'dan da kripto para birimi ile ilgili sert bir açıklama gelmişti. Dimon, sanal para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söylemiş, herhangi bir trader'ının bitcoin işlemi yapması durumunda ise bir dakika içerisinde kovulacağını duyurmuştu.

Dimon, "Bitcoin çalışmaz. İnsanların bir parayı yoktan var edebildikleri bir yerde iş yapamazsınız. Bu parayı satın alan insanların gerçekten akıllı oldukları düşünülemez" demişti.

Bitcoin, açıklamanın ardından 3907 dolara kadar gerilemiş, ancak sonrasında 6 bin dolar sınırına kadar yükselmişti.

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