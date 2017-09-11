Goldman Sachs'tan Türkiye tahmini

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye’nin büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7 civarında gerçekleşebileceğini açıkladı.

Türkiye'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme verilerinin açıklanmasının ardından bankanın yayımlandığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminin korunduğu, yılın üçüncü çeyreğinde geniş baz etkisiyle büyümenin yüzde 7 civarında gerçekleşebileceği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğindeki büyüme performansına ilişkin, "Güçlü bir büyüme performansı bekleniyordu. Aynı zamanda ihracatın güçlü seyretmesi ve ithalatın artması bekleniyordu. Öte yandan, yatırımlardaki sert yükseliş, kamu harcamalarındaki düşüş ve tüketimdeki ılımlı görünüm şaşırtıcıydı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yılın üçüncü çeyreğinde baz etkisiyle artmasının, dördüncü çeyrekte ise büyümenin daha ılımlı bir hal almasının beklendiği kaydedildi.

Hükümetin vereceği ekonomik kararların önümüzdeki dönemdeki büyümede belirleyici olmasının beklendiği belirtilen raporda, Kredi Garanti Fonu gibi geniş çaplı destekleyici önlemlerin ve kamu harcamalarının da etkisiyle 2018 yılında büyümenin yüzde 3,5 seviyesinin üzerinde seyredebileceği vurgulandı.

Goldman Sachs