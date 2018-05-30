Kentte son günlerde aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Dolu ile başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dün göle dönen Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde sağanak yağışın ardından bugün de benzer görüntüler yaşandı. Cadde sağanak yağışın ardından adeta göle döndü.

Trafikte seyreden araçlar su birikintisi içerisinde mahsur kaldı. Bazı dükkanlar yağmur sularıyla dolarken çevrede bulunan esnaf temizlik çalışması yaptı.

Göle dönen cadde bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri cadde de güvenlik önlemi alırken, Sivas Belediyesi'ne ait SİBESKİ ekipleri yoldaki suyu tahliye etti.

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