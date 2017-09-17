Golovkin Canelo maçı kim kazandı?

WBC, WBA, IBF ve IBO orta sıklet kemerlerinin sahibi Gennady Golovkin ile Meksikalı boksör Saul Canelo Alvarez’i karşı karşıya getiren dev maç, berabere bitti.



Las Vegas’taki büyük maçta hakemlerden biri Canelo’yu, diğeri Golovkin’i galip ilan ederken, son hakem berabere kararını verince mücadele berabere bitmiş oldu. Çıktığı 37 maçın 33’ü nakavt olmak üzere tamamını kazanan boksör Golovkin, bu sonuçla ilk kez kazanamamış oldu. Kazak boksör buna rağmen unvanlarını korumuş oldu. 51 maçta 49 galibiyeti, 1 yenilgisi ve 1 beraberliği bulunan Canelo ise 2. beraberliğini elde etmiş oldu.



Canelo’nun kazandığını düşünen çok sayıda kişi, hakemlerin kararını protesto ederken, iki boksör de rövanşa hazır olduklarını ifade etti.

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