Gomel - ALF-2007 düellosu

Belarus Premier Lig maçında Gomel ile ALF-2007, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:45. 4 puanlı Gomel 15. sırada bulunuyor, ALF-2007 9 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Gomel, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. ALF-2007, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 234. İddaa'da Gomel kazanır 1.80, berabere biter 2.70, ALF-2007 kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gomel son hafta oynanan Vigvam Smolevichy maçında 0-4 kazandı.

ALF-2007 ise Smorgon karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Gomel, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 4 gol yedi.

ALF-2007, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda ALF-2007 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.