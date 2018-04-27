Gomel - Isloch Minsk maçı istatistikleri

Gomel ve Isloch Minsk, 27 Nisan 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:45. Maç öncesi Gomel 2 puanla 13. sırada, Isloch Minsk 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Isloch Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 177 kodlu maçı oynayanlar; Gomel galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Isloch Minsk galibiyet oranı 2.70.

Gomel son hafta oynanan Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Gomel, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Isloch Minsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Isloch Minsk, 0 gol atarken 0 gol yedi.