Gomel - Isloch Minsk maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gomel, 27 Nisan 2018 Cuma günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:45. Gomel 2 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Isloch Minsk 4 puanda ve 10. sırada. Gomel son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Isloch Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 177. İddaa'da Gomel kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Isloch Minsk kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gomel son haftadaki Dinamo Brest müsabasında 0-1 yenildi.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Gomel, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Isloch Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Isloch Minsk, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.