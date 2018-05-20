Gomel - Neman Grodno rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gomel, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Neman Grodno takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. 4 puanlı Gomel 14. sırada bulunuyor, Neman Grodno 12 puana sahip ve 5. sırada. Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Neman Grodno, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gomel kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Neman Grodno sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gomel son hafta oynanan Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Neman Grodno ise Shakhtyer Soligorsk karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gomel, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Neman Grodno, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neman Grodno 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.