Gomel - Torpedo Zhodino maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gomel, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Torpedo Zhodino takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:30. 3 puanlı Gomel 14. sırada bulunuyor, Torpedo Zhodino 11 puana sahip ve 4. sırada. Gomel son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Torpedo Zhodino, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gomel kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Torpedo Zhodino sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Gomel son hafta oynanan Dinamo Brest maçında 0-1 yenildi.

Torpedo Zhodino ise Slavia Mozyr maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gomel, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Torpedo Zhodino, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Torpedo Zhodino 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.