Gomel - Vigvam Smolevichy maçı öncesi rakamlar

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Gomel, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü Vigvam Smolevichy takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:45. 7 puanlı Gomel 15. sırada bulunuyor, Vigvam Smolevichy 10 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Gomel, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vigvam Smolevichy son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Gomel kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vigvam Smolevichy kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gomel önceki hafta Oshmyany mücadelesinde 1-0 kazandı.

Vigvam Smolevichy ise Baranovichi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Gomel, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Vigvam Smolevichy, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vigvam Smolevichy 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.