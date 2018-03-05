Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den transfer edilen Gomis, ligde oynadığı 23 maçta 24 gol atıp adını şimdiden tarihe kazıdı. Marsilya’da 31 maçta 20 gol üreten Gomis, Galatasaray’da kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. 22 gollü Jardel’i de geçip Galatasaray'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Gomis, gözünü yabancı kralların rekoruna dikti. Şu anda Gomis’in önünde 4 yabancı oyuncu bulunuyor. 33 yaşındaki forvet, 5 gol daha atarsa 2010-11 sezonda 28 kez ağları sarsan F.Bahçe’nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza’yı geçip rekoru kıracak.

HOOİJDONK’U YAKALADI

SEZON OYUNCU TAKIM GOL

2003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe 24

1995-96 Şota Arveladze Trabzon 25

1994-95 Elvir Bolic Gaziantep 26

2015-16 Mario Gomez Beşiktaş 26

2010-11 Alex de Souza F.Bahçe 28

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 3, 2018