Aslan'ı tek başına sırtlayan, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, Fatih Terim’e övgü yağdırdı. Fransız yıldıza, ülkesinde beİN Sports’a verdiği röportajın ikinci bölümünde, “Şu anda yer aldığın takımın başında çok büyük bir antrenör var. Fatih Terim hakkında neler söylersin, onunla çalışmak nasıl?” sorusu yöneltildi. Gomis, “Fatih Terim ligi çok iyi tanıyan ve bizim için işi kolaylaştıran birisi. Bize sürekli güven veren, bu ekiple en iyi neyin yapılacağını bilen birisi. Bir Türk kulü- büyle Avrupa kupası kazandı ve Türk futbol tarihinde en bilinen antrenör. Buraya geldiğimde adaptasyonumu sağlayan ve beni lige alıştıran İgor Tudor’u da unutmuyorum. Ancak Fatih Terim’in gelişi ile deyim yerindeyse adeta şarj olduk. O bizim için bir baba gibi. Bugünkü halimde katkısı oldu ve performansımı korumam sağladı. Herkesin önünde ona teşekkür etmek istiyorum. Umarım sezon sonunda birlikte şampiyonluğu kazanırız” ifadelerini kullandı.



‘EŞSİZ BİR KULÜPTEYİM’

Çok doğru bir tercih yaptığını vurgulayan Gomis, başarısında Türkiye’deki ortama hızlı alışmasının rolünün büyük olduğunun altını çizdi. “Çok büyük ve tarihi bir Türk kulübündeyim. Tutkulu ve Avrupa’nın eşsiz takımlarından birisi” diyen 33 yaşındaki golcü fubolcu, şöyle devam etti: “ Burada bana olan güven de işleri kolaylaştırdı. Dünyanın her yerinde Türk kulüplerinin şevk ve tutkularını görüyordum. Galatasaray’a gelmeden önce bundan endişem vardı, ama dışarıdan gözüken büyük bir tutkunun içeride de aynı olduğunu gördüm.

TÜRK LİGİ ÇOK ÇOK İYİ

Türkiye ile Fransa Ligi’ni karşılaş- tırması istenen Gomis, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence her ligin kendine has özellikleri var ama Türkiye gerçekten tahmin edilenden çok çok iyi bir lig. İyi bir yapı var ve yeni gelen isimlerden de faydalanıyorlar. Tutkulu bir ortam, çok yetenekli oyuncular ve rekabet var. Bu sezon Avrupa kulvarında da başarılılar. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş son 16 takım arasına kaldı. Fransa’da yalnızca PSG bunu yapabildi. Monaco karşısında Beşiktaş’ın ne kadar iyi ve güçlü bir ekip olduğunu gördük.”