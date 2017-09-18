Gomis, Fransa Milli Takımı'ndan davet bekliyor

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Attığı gollerden sonra statta çok sevdiği “Sen olsan bari” şarkısıyla jest yapılan Gomis Deschamps’ın müthiş performansını görüp kendisini Milli Takım’a çağırmasını bekliyor.



Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, son olarak 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde ülkesinin formasını giyen Senegal asıllı Gomis, bu hasrete son vermek istiyor.