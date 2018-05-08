Spor Toto Süper Lig'deki son 2 haftada kullandığı 2 kritik penaltıları ağlarla buluşturamayan ve Akhisar maçı sonrası hüngür hüngür ağlayan Gomis’in kendisini toplaması için Sarı-kırmızılılar seferber oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre taraftarlar da oyuncuyu destek mesajı yağdırıyor.

Gomis sosyal medya hesabından “Sevgi mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. kariyerim boyunca birçok kulüpte goller attım ama Galatasaray’ın farklı bir anlamı var. Beni ağlatan buydu. Bunun için özür dilerim, kendime engel olamadım. Hedefimize ulaşmak için hala 180 dakikamız var” açıklamasını yaptı.