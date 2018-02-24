Galatasaray'da ilk kez hat-trick yapan Gomis, son olarak Marsilya’da 27 Ocak 2017’de aynı başarıyı göstermişti. Gomis maçın topunu da arkadaşlarına imzalatıp evine götürdü. İlk golden sonra kulübeye koşan Fransız yıldız, kulüp doktoru Yener ince’ye sarıldı.



Gomis, “Bu hafta çok dokunaklıydı. sadece G.saray taraftarı değil, F.Bahçe ve Beşiktaşlılar da ‘geçmiş olsun’ mesajları gönderdi. Bu çok hoşuma gitti. Bu üçlüyü, doktorumuza ithaf ediyorum. Tüm hafta eleştiri aldı ama Kasımpaşa maçında ben devam etmek istemiştim. Testlerimde hiçbir şey yok” diye konuştu.

GOL BÜYÜCÜSÜ GOMİS

Cimbom'un Fransız yıldızı dün yine şut ve pozisyon alma dersi verdi. İlk golde topu müthiş bir falsoyla direk dibinden ağlara gönderen Gomis, diğer ikisinde de bitiriciliğini konuşturdu. Ligde 20. golünü kaydeden Gomis, bu gollerin 15’ini ve verdiği 5 asistin tamamını Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirdi. Gomis, 2016-17’de Marsilya’daki en golcü sezonuna Cimbom’da şimdiden ulaştı.





Galatasaray - Bursaspor





















































Galatasaray - Bursaspor