Gomis'in 9 şutundan 7'si gol oldu

Gomis fark yaratmaya devam ediyor.
Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken 3 oyuncudan biri Gomis oldu. Gomis çektiği 9 isabetli şutun 7’sini gol yaptı. Gomis ayrıca rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak Alanyaspor’dan Vagner Love birlikte ilk sırada yer alıyor. Aynı kategoride Rodrigues (23) ikiliyi takip ediyor. Rodrigues 3 asistle Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile birlikte ilk sırada bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıkan Gomis 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
ABLUKAYA ALIYORLAR
Aslan 109 kezle ligin rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı. Osmanlı (108) ikinci, Beşiktaş (107) 3. durumda. G.Saray top kapma girişiminde Karabük’ün (114) ardından 107’le 2. sırada... Topla en çok buluşan 472’yle Fernando olurken, Belhanda da 404’le 2. sırada bulunuyor. Ndiaye ise başarılı çalım istatistiğinde 15’le 2. durumda yer alıyor.
GOL VE PASTA ZİRVEDELER
5 haftada 13 golle ligin en fazla gol atan takımı olan G.Saray, isabetli pasta da lider durumda. 2230 pasla ilk sırada olan Cimbom’u, 2184 isabetli pasla F.Bahçe ve 2112 isabetli pasla Başakşehir takip ediyor. G.Saray ayrıca pasların isabet oranında yüzde 85’le zirvede. Beşiktaş’ın yüzde 84’le 2. sırada olduğu sıralamada Başakşehir ise yüzde 83 ile 3. konumda yer alıyor.
- galatasaray
- Bafetimbi Gomis
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.