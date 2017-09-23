Gomis'in 9 şutundan 7'si gol oldu

Gomis fark yaratmaya devam ediyor.

Süper Lig'de bu sezon en fazla isabetli şut çeken 3 oyuncudan biri Gomis oldu. Gomis çektiği 9 isabetli şutun 7’sini gol yaptı. Gomis ayrıca rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak Alanyaspor’dan Vagner Love birlikte ilk sırada yer alıyor. Aynı kategoride Rodrigues (23) ikiliyi takip ediyor. Rodrigues 3 asistle Caner Erkin, Badji ve Emre Belözoğlu ile birlikte ilk sırada bulunuyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 lig maçına çıkan Gomis 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

ABLUKAYA ALIYORLAR

Aslan 109 kezle ligin rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımı. Osmanlı (108) ikinci, Beşiktaş (107) 3. durumda. G.Saray top kapma girişiminde Karabük’ün (114) ardından 107’le 2. sırada... Topla en çok buluşan 472’yle Fernando olurken, Belhanda da 404’le 2. sırada bulunuyor. Ndiaye ise başarılı çalım istatistiğinde 15’le 2. durumda yer alıyor.

GOL VE PASTA ZİRVEDELER

5 haftada 13 golle ligin en fazla gol atan takımı olan G.Saray, isabetli pasta da lider durumda. 2230 pasla ilk sırada olan Cimbom’u, 2184 isabetli pasla F.Bahçe ve 2112 isabetli pasla Başakşehir takip ediyor. G.Saray ayrıca pasların isabet oranında yüzde 85’le zirvede. Beşiktaş’ın yüzde 84’le 2. sırada olduğu sıralamada Başakşehir ise yüzde 83 ile 3. konumda yer alıyor.

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Bafetimbi Gomis