Süper Lig’de şimdiye kadar çıktığı 29 maçta 27 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, buna rağmen bir türlü Fransa Milli Takımı’ndan beklediği daveti alamamıştı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; G.Saray formasıyla henüz kritik maçlarda ve derbilerde gol atamaması nedeniyle eleştirilen Gomis, Dünya Kupası yolunda Beşiktaş karşılaşmasını “son fırsatı” olarak değerlendiriyor. Gözünü bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na diken 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, Beşiktaş karşısında takımını galibiyete taşıyıp, Fransa’nın hocası Dider Deschamps’ın dikkatini çekmeyi planlıyor. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren dev maçta göstereceği performansın Avrupa’da da yankılanacağını tahmin eden golcü futbolcu, bu şekilde Deschamps’ın dikkatini kendisine yoğunlaştıracağına inanıyor.

GIROUD GÖNDERMESİ

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına konuşan Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası hayali hakkında iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Gomis, 6 golde kalan Chelseali Giroud’la ilgili soruya “Çok iyi bir futbolcu. Ondan daha üstün olduğumu söylemeyeceğim ancak ondan daha değersiz olduğumu da düşünmüyorum” şeklinde Deschamps’a gönderme yapmıştı.

EN SKORER FRANSIZ

Bafetimbi Gomis, şu anda Avrupa’daki Fransız forvetler arasında 27 golle en skorer isim olarak zirvede yer alıyor. Griezmann, Atletico Madrid formasıyla ligde 19 gol atarken, 3. sırada 16 golle Kortrijk’te forma giyen Teddy Chevalier bulunuyor. Milli takımda yer alan Arsenalli Lacazette 13 kez ağları sarstı. Devre arasında Arsenal’den 17 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Olivier Giroud 6 golle en son sıralarda yer alıyor.