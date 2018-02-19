Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına lider giren Galatasaray, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olarak zirveyi 46 puanlı Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Maçın başlarında kazanılan korner vuruşu öncesinde bir anda yere yığılan Gomis, futbolseverleri korkuttu. Sedyeyle dışarı alınan tecrübeli golcü, bir süre kenarda kaldıktan sonra sahaya geri döndü ve mücadeleyi tamamladı. Gomis ve kulüp doktoru Yener İnce maç sonrasında bu pozisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli golcü, bunun bir hastalık olmadığını, sadece düşüp bayıldığını ve stresten kaynaklandığını dile getirdi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gomis bu tür olayların başına geldiğini dile getirdi ve şunları söyledi:
"Bu bazen benim başıma geliyor. Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam etti. Üzgün olduğum nokta var kazanamamış olmamız"
"İyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray'a gelmeden önce testler yapıldı. Testlerden geçip, geldim. Burada sadece kazanmamızı konuşmak isterdim. Kazanamamak beni etkiledi. Birinciliği kaybetmemiz beni etkiledi. Taraftarlarımız merak etmesinler, aslan gibi devam edeceğim. Tekrar çalışıp, aslan gibi sahaya çıkacağım"
KULÜP DOKTORU İNCE'DEN AÇIKLAMA
Doktor İnce, Gomis'in durumu ve oyuna devam etmesi hakkında şunları söyledi:
"Gomis, oyuna devam etmek istedi. Bizim araştırmalarımıza göre Gomis'in futbol oynamasında tıbbi olarak bir sakınca yok. Bu zamana kadar forma giydiği hiç bir yerde tam bir teşhis konulmamış. Gomis, bu durumu Fransa Milli Takımı'nda da yaşamış ve oyuna devam etmiş, Marsilya'da 3 kez bu olayı yaşamış ve oyuna devam etmiş. Biz o an durumunu değerlendiremeğimiz için oyuna devam etmemesi konusunda ısrarcı oluyoruz ama oyuncu net bir ısrarla oyuna devam etmek istediğini söyledi. Daha önceki deneyimlerimiz ve daha önce yapmış olduğumuz testler, Gomis'in oyuna devam etmesine engel bir durum oluşturmadığı için biz de oynamasına izin verdik."
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