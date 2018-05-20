Sezon başında Galatasaray'a transfer olan, Igor Tudor'la başlattığı çılgın performansı Fatih Terim'le de sürdüren Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Üst üste 3 penaltı kaçıran Gomis, Göztepe mücadelesinde de beyaz noktaya kendisi geldi, bu kez hata yapmayarak maçı ve şampiyonluğu getiren isim oldu. Mücadele sonrasında "Bu kez mutluluktan ağlayacağım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, soyunma odasının da yıldızıydı!

Şampiyonluk sonrasında Instagram hesabından canlı yayın yapan Gomis'in paylaşımı, sosyal medyada gündeme oturdu. Fransız yıldız, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla odayı ve koridoru inletirken tezahüratlara eşlik etti!