Gomis, Süper Lig'de 10 takımı gol sayısında geride bıraktı!

Sarı-Kırmızılı formayla ligin ilk 5 haftasını boş geçmeyen Gomis, kariyerinin de en iyi başlangıcını yaptı. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Kasımpaşa’ya 2 gol atıp krallık yarışında 7 gole ulaşan Fransız yıldız, takımına 3 puanı getirdi. 2 de asist yapan 32 yaşındaki santrafor, Cimbom’un şimdiye kadar attığı 13 golün 9’una katkı sağladı. Bu anlamda Gomis, ligde bulunan 10 takımı atılan gollere bakıldığında da geride bırakmış oldu. Başarılı oyuncuyu ligde Fenerbahçe, Trabzon, Bursa ve Göztepe olmak üzere sadece 4 takım skor anlamında geçebildi. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa ise attıkları 9 golle Gomis’le aynı skor üretiminde bulunabildi.

ERGÜN'DEN BAFE'YE: SADECE GOL ATMIYOR

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Aslan’ın gol makinası Gomis için övgü dolu ifadeler kullandı. sarı-Kırmızılı yönetici, “Gomis şu anda gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor ve sadece sahada gol atmıyor. saha içi ve dışında müthiş katkı veriyor. Takım içindeki uyumu ve moral motivaston olarak verdikleri de bize olumlu yönde yansıyor” dedi. Ergün Bursa maçı için ise “Tribünler dolacaktır. Çok zor bir maç olacak” dedi.

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